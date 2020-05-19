Автор фейка о продаже масок из китайской гумпомощи стал фигурантом уголовного дела

Москва, 19 мая. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении автора фейка о продаже в Москве защитных масок якобы из состава гуманитарной помощи Китая.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следователи установили, что пользователь в соцсети опубликовал ролик, в котором содержалась ложная информация о продаже в столичных магазинах медицинских масок, якобы являющихся гуманитарной помощью и не предназначенных для продажи.

На видео была показана упаковка масок с этикеткой на китайском языке. Автор заявил, что надпись подтверждает то, что это часть гуманитарной помощи.

«Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара», — говорится в сообщении СК РФ.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев заявил, что государство активно борется с ложью в Рунете о COVID-19 и его жертвах и добивается на этом поприще больших успехов. Он выразил уверенность, что введенные властями меры по борьбе с коронафейками внутри страны возымели должный эффект — их стало на порядок меньше.