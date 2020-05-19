Республика Коми может объединиться с Архангельской областью и Ненецким округом

Архангельск, 19 мая. Проект возможного объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа может включить также Республику Коми. Об этом сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.

По его словам, указанные регионы могут объединиться в «мощный арктический субъект».

«На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что «трешка» лучше, чем «двушка», и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создания региона, в котором будет Архангельская область, Ненецкий округ и Коми», — пояснил Чупров.

Он добавил, что предложение вызвало активное обсуждение, в том числе и в плане экономической обоснованности проекта.

Чупров подчеркнул, что северные регионы связаны исторически, а также в географическом и инфраструктурном отношении, их объединение даст возможность реализовывать масштабные проекты.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о начале объединения субъектов, передает Ura.ru.

По их мнению, это позволит улучшить социально-экономическое состояние регионов и поднять уровень жизни населения. Процесс объединения будет включать сбор предложений от местных жителей, обращение к президенту РФ и референдум, сообщает НСН.