Навального ждет миллионный штраф за несоблюдение закона об иноагентах

Москва, 19 мая. Возглавляемый Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ иностранным агентом) может быть оштрафован на миллион рублей за отказ использовать маркировку иностранного агента на своих YouTube-каналах. Организация ранее пыталась уклониться от исполнения закона, утверждая, что каналы на YouTube не входят в структуру «ФБК». Тем не менее, из ежегодного отчета организации следует, что каналы на видеохостинге тоже принадлежат «ФБК».

Так, в отчете «ФБК» за 2019 год, YouTube-каналы «Навальный Live» и «Алексей Навальный» были включены в документ. Согласно опубликованным данным, производство видео для этих каналов обошлось фонду в прошлом году в 2 397 393 рублей.

Отметим, что «ФБК» уже был оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на странице фонда в Instagram. Это решение было вынесено Симоновским районным судом Москвы. Тем не менее даже после штрафа «ФБК» не стал соблюдать закон – журналисты обнаружили, что на принадлежащем организации портале «Левиафан» отсутствует маркировка иностранного агента.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники «ФБК» с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Кроме того, Минюст РФ внес «ФБК» в реестр иностранных агентов 9 октября 2019 года. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.

Федеральное агентство новостей ранее предоставляло доказательства зарубежного финансирования «ФБК». По данным ФАН, «ФБК» финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).