Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине

Москва, 19 мая. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом. Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию на Украине и борьбу с коронавирусом.

В МИД РФ сообщили, что разговор состоялся по инициативе Берлина. В ходе беседы Лавров отметил необходимость побудить Киев безусловно и в полной мере выполнять договоренности, достигнутые по итогам саммита глав государств «нормандского формата» в Париже.

Также министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии коронавируса. Лавров и Маас выразили надежду, что 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет этому способствовать.

Кроме того, Лавров в беседе с Маасом отметил, что его высказывание о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в авторской статье в журнале Der Spiegel прозвучало особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг ранее опубликовали статью, в которой подчеркнули, что только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывает другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны, сказано в статье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Маас и Виршинг подвели черту под попытками западных стран исказить историю в соответствии со своими политическими интересами, предъявив России «чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии».