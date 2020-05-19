Пушков резко ответил Жириновскому на предложение ликвидировать Совфед

Москва, 19 мая. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совфед.

По словам сенатора, лидер ЛДПР пытается привлечь к себе внимание громкими высказываниями «в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе».

«Ничего серьезного за его словами не стоит. Это риторика, не имеющая отношения к реальной политике. Продолжения эта риторика иметь не будет», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России палаты регионов. По его мнению, в стране «слишком много ненужных депутатов и чиновников». Предложение Жириновского вызвано тем, что верхняя палата российского парламента, как правило, представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой, пояснили в пресс-службе ЛДПР, добавив, что в РФ аристократии, как в монархических странах, нет.

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что идеи лидера ЛДПР не совпадают с мнением большинства жителей России.