Малышева объяснила, почему коронавирус убивает людей с ожирением

Москва, 19 мая. Телеведущая Елена Малышева объяснила, почему люди с ожирением и диабетом входят в группу риска во время пандемии COVID-19. По словам теледоктора, у этих людей инфекция протекает тяжелее всего.

На своей странице в Instagram Малышева напомнила, что ожирение часто приводит к диабету. Люди с этим заболеванием крайне уязвимы перед коронавирусом: именно у них инфекция протекает чаще всего в тяжелейшей форме.

По словам Малышевой, жировые отложения становятся источником воспаления в организме, вирус «селится» именно в этих клетках.

«Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», — подчеркнула она.

Поскольку у людей с ожирением белые клетки крови не могут полноценно выполнять защитную функцию, лишняя глюкоза «засахаривает» основные белки иммунитета. Это приводит к тому, что иммунитет не может дать ответ на заражение COVID-19.

Телеведущая призвала своих зрителей ответственно относиться к своей жизни и следить за питанием, поскольку при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой».

«Иначе коронавирус, при котором в целом смертность очень низкая, для вас окажется смертельной инфекцией», — подчеркнула она.

Ранее главные врачи московских больниц сообщили, что тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с гематологическими заболеваниями, также течение болезни осложняют сахарный диабет и ожирение, передавал RT. Кроме того, мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины. Российский ученый, вирусолог Феликс Ершов считает, что причина в биологических особенностях организма и менее здоровом образе жизни.

Напомним, 11 марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 4,9 млн человек, более 322 тыс. умерли. В России, по данным на 19 мая, коронавирус выявили у 299 941 человека, 2 837 пациентов скончались.