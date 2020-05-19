Минобороны построит три медцентра в Дагестане для борьбы с COVID-19

Махачкала, 19 мая. На территории Республики Дагестан Министерство обороны России построит сразу три медицинских центра, предназначенных для борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что типовые медучреждения возведут в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Ранее об их необходимости заявил глава Дагестана Владимир Васильев. Позже президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить строительство медцентра не менее, чем на 200 мест. При этом лидер страны отметил, что в будущем регион получит учреждения в свое распоряжение для усиления местной системы здравоохранения.

Во вторник с рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Вместе с руководством республики было проработано решение строительства сразу трех инфекционных центров. Также решено, что медучреждения будут оборудованы всем необходимым.

«Это, по сути, позволит дополнительно охватить диагностикой и лечением население республики в Южном, Северном, Центральном округе и горных районах Дагестана», — пояснили в пресс-службе Дагестана.

Напомним, за 2 месяца по линии Минобороны было построено 16 медцентров для лечения пациентов с коронавирусом. Одни из последних были построены в Калининграде и Петропавловске-Камчатском. Возведение шло ускоренным темпом и объекты удалось сдать раньше намеченного срока, сообщала пресс-служба Минобороны.