Лавров прокомментировал создание «супер-пупер-ракеты» в США

Москва, 19 мая. США заменяют стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством великих держав, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя разработку в США «супер-пупер» ракеты.

«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона», — обратил внимание Лавров.

По словам дипломата, в Вашингтоне предпочитают использовать вместо стратегической стабильности как цели в отношениях держав новое понятие — «стратегическое соперничество великих держав».

Лавров сообщил, что Россия и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. Министр отметил, что ранее договорился с госсекретарем США Майклом Помпео установить контакты между спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

«Американцы обещали, что как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию, уже для обсуждения существа проблем стратегической стабильности — и «суперов», и «пуперов», и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что он не намерен вторгаться в дискуссию о технических характеристиках «супер-пупер-ракет» США, так как не обладает специальными техническими знаниями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты работают над созданием «супер-пупер-ракеты». Он пообещал, что ракета будет в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас.