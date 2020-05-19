Евросоюз запретил продажу сигарет с ментолом

Брюссель, 19 мая. Продажа сигарет с ментолом или фруктовыми ароматами будет запрещена во всех странах Евросоюза с 20 мая, сообщает немецкое агентство DPA.

Причиной запрета стало то, что ментол и иные добавки смягчают запах табака и делают сигареты более привлекательными для начинающих курильщиков. Закон является частью антитабачной программы ЕС, которая вступила в силу в 2016 году.

В 2016 году на вредные продукты приходилось 3% рынка. В рамках программы также было принято распоряжение о том, что две трети лицевой и задней обложки сигаретных и табачных пачек должны содержать отталкивающие иллюстрации с последствиями курения. Табачные компании пытались оспорить решение, но Европейский суд их возражения не принял.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о пользе курения для борьбы с коронавирусом. В ВОЗ подчеркнули, что вредная привычка наносит вред легким, из-за чего организму становится труднее бороться с инфекцией. Также в организации призвали СМИ перепроверять сообщения о том, что табак якобы может помочь в борьбе с COVID-19.

Ранее член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный поделился мнением, что число курильщиков после пандемии коронавируса может сократиться, поскольку для некоторых страх перед болезнью окажется сильнее вредной привычки.