Москва, 19 мая. Издание «Настоящее время», признанное в РФ иностранным агентом, выпустило материал, посвященный обвиняемому в хулиганстве анархисту Азату Мифтахову. Статью также опубликовал сайт радио «Эхо Москвы».

Либеральные СМИ однобоко преподносят дело Мифтахова, участвовавшего, по версии следствия, в нападении на офис «Единой России». «Оппозиционные» издания умалчивают неудобные аспекты, подавая инцидент как незначительное хулиганство, передает Nation News.

За Мифтахова традиционно вступились правозащитные организации, вроде признанного иноагентом «Мемориала», а также ряд считающих себя оппозиционными политиками деятелей, например, Дмитрий Гудков.

Между тем, известно, что для Мифтахова нападение на офис «Единой России» не первая антиобщественная акция. В 2017 году он в компании своего знакомого разбил видеокамеры на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, после чего нанес вред здоровью полицейскому, прыснув ему в глаза перцовым баллончиком.

Более того, Мифтахов состоял в анархистской организации «Народная самооборона», члены которой стремятся к насильственной смене власти в стране, вдохновляясь опытом цветных революций.

При обыске сотрудники ФСБ обнаружили военную амуницию и несколько сотовых телефонов, которые планировалось использовать для конспиративной связи. Сам Мифтахов стал известен и благодаря фото, на котором он позирует с оружием, демонстрируя при этом исламистский жест.

Все сказанное нисколько не смущает либеральных журналистов, они продолжают утверждать о невиновности Мифтахова, игнорируя очевидные факты.