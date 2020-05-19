Политолог Бредихин считает, что с боевиками в Сирии нет смысла мирно договариваться

Игнорируя ранее введенный в Идлибе режим прекращения огня, террористы на севере Сирии продолжают обстреливать позиции Сирийской Арабской Армии (САА). Так, за минувшие два месяца джихадисты свыше двух тысяч раз атаковали позиции правительственных войск. Подробнее о том, к каким действиям должен прибегнуть Дамаск для нейтрализации боевиков в Идлибской зоне деэскалации, — в материале Федерального агентства новостей.

Артиллерийские обстрелы населения

Достигнутые между Россией и Турцией 6 марта этого года договоренности о введении на территории Идлиба режима прекращения боевых действий предполагают, что незаконные вооруженные формирования в провинции с одной стороны, а сирийские правительственные силы с другой прекращают любые виды вооруженной борьбы в отношении друг друга. При этом Турция и Россия должны были тщательно следить, чтобы противоборствующие стороны неукоснительно следовали заключенным соглашениям.

Не прошло и нескольких дней после подписания меморандума, как боевики из Идлибской зоны деэскалации начали обстрелы позиций правительственных войск, а также населенных пунктов, находящихся под контролем официального Дамаска. Всего с 6 марта 2020 года, с момента подписания меморандума, боевики открывали огонь по позициям САА 2709 раз. В результате обстрелов правительственные войска в общей сложности потеряли 539 человек убитыми и 1028 ранеными. Только 18 мая члены незаконных вооруженных формирований открывали огонь по сирийским позициям девять раз, в результате чего шестеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

При этом боевики применяют не только стрелковое вооружение, но и не брезгуют применять минометы и самодельные артиллерийские установки. Так, во время обстрела жилых районов населенного пункта Мелладжа бандиты применяли 120-миллиметровые минометы. Только благодаря тому, что местные жители в момент удара находились на работах в поле вместе с детьми, жертв среди местного населения удалось избежать. Однако два жилых дома были полностью уничтожены. По словам сирийских военных, если бы в момент удара внутри жилищ были люди, то шансов остаться в живых у них бы не было никаких.

Одностороннее невыполнение

Важно, что правительственные войска выполняют условия меморандума, открывая ответный огонь лишь в тех случаях, когда боевики пытаются прорваться на подконтрольные Дамаску территории. Джихадисты же сложившейся ситуацией пользуются нередко. Чувствуя свою безнаказанность, они постоянно увеличивают интенсивность обстрелов. При этом Турция, как гарант соблюдения условий меморандума со стороны боевиков в Идлибе, постоянно указывает на то, что огонь открывают неподконтрольные ей группировки, такие как запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1.

Однако в «неподконтрольность» боевиков Анкаре верится с трудом. Каждый раз, когда сирийская и российская стороны уведомляют турок о намерении нанести ответный удар по позициям террористов, турецкие военные и различные политические деятели просят этого не делать, а дать возможность им самим разобраться с террористами. «Разбирательства» редко заканчиваются силовым решением. Обычно турецкая сторона через сотрудников своей разведки попросту просит лидеров группировок прекратить обстрелы правительственных войск.

Но и этого хватает лишь на то, чтобы сдержать террористов на пару дней. После же члены незаконных вооруженных формирований снова открывают огонь по позициям правительственных войск.

Турецкая оккупация

На протяжении нескольких месяцев турки занимаются оккупацией сирийского Идлиба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настолько не хочет возвращать регион под контроль нелюбимого им Дамаска, что постоянно перебрасывает на территорию Идлиба военных. Кроме того, ВС Турции активно возводят на севере Сирии наблюдательные пункты, где могут укрываться боевики. К настоящему времени число таких пунктов перевалило за полсотни.

Однако регулярная армия не единственная сила, к которой прибегает Анкара в Идлибской зоне деэскалации. В течение последних двух лет турецкая сторона направила в провинцию десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры этих бандформирований продавали или просто «делились» прибывшим из Турции оружием с местными террористами.

Лояльность недопустима

Очевидно, что вечно такая ситуация продолжаться не может. С боевиками бесполезно вести диалог, а ошибки Анкары при переговорах с террористами полностью лишили Турцию авторитета перед членами незаконных вооруженных формирований. В этой ситуации для защиты мирного населения, проживающего на подконтрольной Дамаску территории, правительственным силам не останется ничего иного, как начать новую военную операцию против боевиков в Идлибе, чтобы уже на этот раз окончательно решить вопрос с террористической угрозой в Идлибской зоне деэскалации.

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин уверен, что в ответ на атаки боевиков стоит применять только силу. Таким мнением эксперт поделился с Федеральным агентством новостей. Он отметил, что нельзя оставлять без реакции столь частые обстрелы позиций САА и мирных кварталов.

«На самом деле, любые нарушения режима прекращения огня, если они есть, уж тем более в таком большом масштабе, как две тысячи раз, необходимо пресекать только аналогичными методами. Ни в коем случае не выжидать дальше. Нужна полномасштабная военная кампания», — сообщил политолог.

Бредихин считает, что террористам бессмысленно давать время на то, чтобы они изменили свое поведение. Боевик, уверен политолог, все равно продолжит преступную деятельность.

«Запирать боевиков в анклавах, давая им какое-то время для переформатирования образа жизни, нельзя. Если террорист принял для себя путь джихадиста, борца за свои идеалы до конца, то любая мягкость и лояльность недопустимы. Террорист все равно продолжит террористическую деятельность. Необходимо проводить полномасштабные операции по уничтожению данных лиц, которые уже нанесли значительный ущерб населению Сирии», — заявил Бредихин.

Также эксперт напомнил, что террористы в Идлибе нападают не только на военных, но также обстреливают мирных граждан и объекты инфраструктуры, причиняя вред стране.

«Они же не просто так воюют, они убивают мирных граждан, они уничтожают инфраструктуру и экономику страны. Конечно, необходимо их нейтрализовать, хоть в нынешних условиях и бушует коронавирус, но все равно необходимо применение крупных военных операций для предотвращения террористической деятельности», — подчеркнул Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.