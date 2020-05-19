Президент Египта заявил, что «не будет снисходителен к террористам» в Ливии

Каир, 19 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает стабильность в Ливии определяющим фактором безопасности для своей страны. Об этом египетский лидер заявил в эфире 218 TV.

«Стабильность Ливии является определяющим фактором нашей национальной безопасности, и мы не будем снисходительны к террористическим группам и их сторонникам», — заявил президент Египта.

Египет выступает решительно против режима главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, выражая лояльность Палате представителей Тобрука.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что член комитета по коммуникациям и технологиям египетского парламента Юсуф Шазили подчеркнул важность совместного заявления Египта, Греции, Кипра, ОАЭ и Франции. В совместном заявлении страны «пятерки» осудили агрессию Турции в Средиземном море, а также призвали турецкий истеблишмент прекратить интервенцию в Ливию и провокации против Кипра.