Латинская Америка становится новым очагом эпидемии коронавируса

Москва, 19 мая. Ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Латинской Америке позволяет предполагать, что регион станет новым очагом распространения коронавируса. Такой прогноз высказало немецкое издание Der Spiegel.

По словам главы отделения «Врачей без границ» в Бразилии Аны де Лемос, в течение последних недель в Латинской Америке наблюдается рекордный уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

По данным СМИ, в некоторых латиноамериканских городах обстановка идентична ситуации в США и Европе на пике эпидемии.

«В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже», — отмечает Der Spiegel.

В двухмиллионном городе Манаус в Бразилии наблюдается троекратное увеличение смертности. Аналогичную статистику показывали Лондон и Мадрид, которые отличились наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Эквадорский город Гуаякиль, по мнению автора материала, может стать вторым Нью-Йорком, в нем уже погибло в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

«В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами», — заключает автор.

В течение месяца в регионе число случаев заражения COVID-19 выросло в семь раз и сейчас составляет более 540 тысяч. Количество умерших за указанный период увеличилось в 8,5 раза, достигнув отметки в 30,3 тысячи погибших. Половина статистики по обоим показателям приходится на Бразилию, Перу и Мексику.