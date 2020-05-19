Юшков объяснил, зачем Лавров предупредил европейцев о высоких ценах на газ

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Евросоюз, что если его власти не дадут завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», то США в таком случае будут продавать в европейские страны более дорогой газ. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что существующие проблемы, мешающие достроить «Северный поток — 2», могут обернуться для европейских потребителей более дорогими поставками газа.

«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — сказал Лавров.

Лавров не сомневается, что проект будет завершен, поскольку в нем заинтересована не только Россия, но Германия вместе с другими европейскими странами, компании которых участвуют в реализации проекта. Он напомнил, что «Северный поток — 2» поможет усилить энергетическую безопасность всей Европы.

По словам аналитика в сфере энергетики Игоря Юшкова, заявление Лаврова призвано «напугать европейцев». Его логика заключается в том, что если власти европейских государств будут способствовать удорожанию проекта, то компании будут перекладывать свои издержки на конечного потребителя — страны ЕС.

«Сейчас Лавров пытается поднять ставки в этом торге с европейцами. Может, даже, он не совсем компетентен в нюансах газового рынка. Однако ясно, что не дают достроить и загрузить «Северный поток — 2» на полную мощность из-за нажима США. Американские власти хотят создать дефицит на европейском газовом рынке, чтобы цены на нем поднялись, и можно было бы дороже туда продавать американский СПГ. Американцы стремятся заблокировать строительство обходных газопроводов вокруг Украины. В таком случае можно регулировать объем поставок российского газа на европейский рынок. Даже цены в начале года цены были нерентабельными для поставок американского СПГ. Нужно было как-то их повышать, чтобы этот рынок оставался рентабельным для поставок американского сырья», — пояснил Юшков в интервью ФАН.

Тем не менее в этом вопросе есть еще обратная сторона медали, когда удорожание проекта строительства газопровода может привести к снижению рентабельности самих компаний, говорит эксперт.

«Им довольно сложно в текущей ситуации перекладывать свои издержки на потребителя, потому что конкуренция на европейском рынке очень большая. Поэтому если ты не готов продавать газ по тем ценам, которые складываются на рынке, то ты его просто потеряешь, и твое место займут другие. В связи с этим не продавцы диктуют потребителям цены, а рыночная обстановка, исходя из баланса спроса и предложения. Будет ли загружен «Северный поток — 2» на полную мощную или нет, это не повлияет на цену для конечных потребителей», — добавил он.

Ранее Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза. Согласно требованиям директивы, компания-оператор обязана зарезервировать половину мощности газопровода для альтернативных поставщиков. Nord Stream 2 намерена обжаловать решение немецкого регулятора в суде.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.