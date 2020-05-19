Видео забавной походки маленького котенка рассмешило пользователей Сети

Москва, 19 мая. Видеозапись с неуклюжим котенком стремительно набирает полярность в Сети. Маленькому пушистому созданию всего несколько недель от роду, но он уже успел завоевать сердца миллионов пользователей. Видео было опубликовано в группе Funny Dogs & All Animals в социальной сети Facebook.

На кадрах запечатлен маленький котенок с забавной мордочкой и удивительно милой походкой, которая, по всей видимости, досталась ему от природы. Пользователи Сети отметили, что за животными всегда интересно наблюдать. Однако в данном случае каждое неуклюжее движение кота вызывает особое умиление и положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что собаки во всем готовы помочь своим хозяевам в период пандемии коронавируса. Обеспокоенные положением вещей в мире животные готовы помогать людям даже в удаленной работе, чтобы их хозяев не уволили. В Интернете опубликовали видеозапись с работающим лабрадором.

На кадрах видно, что собака сидит рядом с хозяйкой и держит лапу на ее руке. Девушка в этот момент той же рукой двигает мышку и делает удивленный вид. У пользователей создается впечатление, что лабрадор действительно работает вместе с ней, передает «Ридус».