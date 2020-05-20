Сирия, 20 мая. Протурецких боевиков обвинили в поджоге сельскохозяйственных полей в Хасаке. Мирный житель пострадал при взрыве в городе Африн. Посольство США в Багдаде подверглось атаке неизвестных, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели работы по разминированию местности в Алеппо и его пригородах; лишились двух солдат в Даръа; перебросили подкрепления на запад Дейр-эз-Зора; обнаружили тайники террористов в провинциях Даръа и Эс-Сувейда; нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвинялась в обстреле турецкой деревни у границы САР.

«Исламское государство»1: осуществило поджог скважин на месторождении Азрак в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в покушении на боевика протурецких формирований на северо-западе Алеппо; обвиняются в организации взрыва у рынка в городе Африн; понесли потери в результате детонации СВУ на окраине Ракки; пережили взрыв в северной части Хасаки.

Международная коалиция: провела десантную операцию в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: нанесли удары по предполагаемым укрытиям РПК на севере Ирака; застрелили боевика группировки «Джейш аль-Шаркыя» в северной части Ракки.

Протурецкие силы: обвинялись в поджоге сельскохозяйственных угодий на севере Хасаки.

Российская военная полиция: провела патрулирование в окрестностях Камышлы в Северной Хасаке.

Провинция Алеппо

В течение дня в Алеппо и его окрестностях продолжились работы по разминированию территории. По данным агентства новостей Al Nour, в период с 7.00 до 16.00 саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали следы военного присутствия боевиков в районах Аль-Ярмун, Аль-Инзарат и Кастелло, а также на окраинах населенного пункта Кафр-Хамра, освобожденного в феврале этого года.

На северо-западе провинции продолжились вылазки неизвестных, которые активисты вооруженной оппозиции связывают с подпольной деятельностью курдской группировки «Силы освобождения Африна». Сперва стало известно о покушении на члена формирования «Лива аль-Муатасим», позднее сообщалось о взрыве в городе Африн. Twitter-канал (HalabTodayTV) передавал, что СВУ детонировало вблизи овощного рынка, в результате чего пострадал один из местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки «Демократические силы Сирии»**** (SDF), поддерживаемые ВВС международной коалиции, продолжили обследовать территории Восточного Дейр-эз-Зора с целью выявления скрывающихся террористов «Исламского государства». По данным военного источника в Twitter (rybar), это привело к аресту двух подростков 16 лет. Кроме того, были убиты учитель английского языка и 36-летний сириец, не имевшие отношения к ИГИЛ1. Все они были безосновательно обвинены в связях с террористической группировкой.

Это никак не способствовало приостановке подпольной деятельности джихадистов. Так, по информации новостного портала Al Nour, после полудня группа боевиков осуществила вылазку на нефтяном месторождении Азрак. В результате были подожжены несколько скважин. Кроме того, пострадало оборудование и военные машины SDF.

Поступала информация о детонации мины в населенном пункте Хшам. Жертвой инцидента стал подросток. Предполагается, что взрыв стал следствием подпольной деятельности террористов ИГ1, пробравшихся сюда из районов, контролируемых курдскими боевиками. Как известно, Хшам находится на восточном берегу Евфрата.

На запад региона прибыла новая партия подкреплений Национальных сил обороны****** (NDF). Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передавал, что дополнительные отряды примут участие в обследовании территории Сирийской пустыни.

Провинция Даръа

В восточной части провинции вновь произошли нападения террористов. Один из сирийских военнослужащих был убит у поселения Аль-Джиза, другого застрелили на трассе Ас-Сахва — Аль-Мусейфра. Ответственность за вылазки взяли на себя боевики «Исламского государства». Предполагается, что причастные к налетам джихадисты скрываются на оккупированной США территории в южной части Хомса.

В Даръа и соседней Эс-Сувейде накануне продолжилось обследование местности саперами Сирийской Арабской Армии (САА). Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что благодаря помощи местных жителей были выявлены несколько схронов боевиков, в которых содержалось большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе американские ракеты TOW.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки обстрелу неизвестных подверглась территория турецкой провинции Хатай. По информации медиапортала Step News Agency, под огнем оказался населенный пункт Хаджи Паша у сирйиско-турецкой границы. В нанесении ударов подозреваются боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая в последнее время открыто выступает против ВС Турции. Напомним, последние стычки сторон произошли у города Ан-Найраб в конце прошлого месяца, когда террористы отказались пропустить турецкий патруль.

Во второй половине дня поступали сообщения о пожаре в подконтрольном протурецким силам лагере для беженцев у населенного пункта Атма. Отмечалось, что причиной возгорания послужил поджог.

В соседней провинции Хама возобновились перестрелки на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп, связанных с ХТШ. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), противники обменивались ударами в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

В Северной Хасаке состоялось патрулирование РФ. Сотрудники российской военной полиции обследовали территории вокруг города Камышлы, передавал новостной портал Aleppo Media Center.

Во второй половине дня прогремел взрыв в деревне Антерия, контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF). Детонировавшее СВУ было заложено на одной из центральных улиц населенного пункта. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение террористы «Исламского государства».

На севере провинции снова вспыхнули масштабные пожары. Огонь распространился на полях в районе поселений Аль-Манажир, Аль-Ахрас, Аль-Амария, Тал-Аташ и Арат-Абу-Бакр. Информагентство SANA News обвинило в поджогах союзников Турции, которые таким образом намеревались выжить из домов коренное население.

Провинция Ракка

Сообщалось о взрыве на окраине города Ракка. Детонировало СВУ, заложенное на пути следования курдских патрульных автомобилей. По данным медиапортала Al Nour, это привело к гибели двух членов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Вечером турецкими военнослужащими был застрелен один из боевиков группировки «Джейш аш-Шаркыя», входящей в состав «Сирийской национальной армии». По его автомобилю был открыт огонь после того, как радикал отказался остановиться на КПП у города Сулук.

Ирак

Накануне неизвестные нанесли удары по «зеленой зоне» в центре столицы, где расположены международные посольства и госучреждения. Военный источник (Natsecjeff) передавал, что целью атаки являлось здание диппредставительства США. В его направлении были выпущены три ракеты. Известно, что одна из них попала в жилой дом, однако жертв удалось избежать. Ни одно из действующих в регионе бандформирований все еще не заявляло о своей причастности к нападению.

На севере Ирака тем временем продолжилась операция ВС Турции. Telegram-канал (rybar) передавал, что под ударом оказались окрестности населенных пунктов Балаян и Кянимасы, где, по данным разведки, располагались убежища курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК). О результатах проведенных обстрелов не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.