Вдова Хворостовского показала фото возмужавшего сына

Москва, 19 мая. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото 16-летнего наследника Максима. Поклонники единогласно решили, что юноша очень похож на молодого отца.

После смерти Хворостовского для Флоранс опорой и поддержкой стали их дети: Максим и дочь Нина. На своей странице в Instagram Илли опубликовала несколько снимков наследника. Фоловеры вдовы артиста пришли в восторг от фотографий.

Большинство поклонников отметили, что юноша растет очень похожим на своего знаменитого отца.

«Благородная красота. Не только внешняя, но и внутренняя», — пишет пользователь под ником bagina.el.

«Похож на папу, харизматичный! Пусть исполнятся ваши желания», — отметила la.risa5196.

«Вот где чувствуется порода и красота! Смотрим за ним и восхищаемся!» — добавила iu.m.avtushenko.

«Мамин и папин сын. Взял все хорошее от родителей. Удачи и много-много светлых дней», — оставила свои пожелания сыну Хворостовского albinae3686.

Как сообщали «Дни.ру», возлюбленная оперного певца до сих пор не может смириться со смертью мужа. Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В начале осени 2019 года в Красноярске около вуза, где учился оперный певец, состоялось торжественное открытие монумента в память о нем.

У звезды осталось пятеро детей. От первой жены, Светланы Ивановой, родились двойняшки — сына Даниил и дочь Александра. Кроме того, оперный певец воспитывал дочь супруги от ее первого брака — Марию.

В мае прошлого года сообщалось, что Мария, которую Хворостовский воспитывал как родную дочь, вышла замуж за фотографа из Португалии. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. На регистрации брака присутствовали брат и сестра невесты Данила и Александра, а также Флоранс с Максимом и Ниной.