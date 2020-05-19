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Вдова Хворостовского показала фото возмужавшего сына

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Вдова Хворостовского показала фото возмужавшего сына

Москва, 19 мая. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото 16-летнего наследника Максима. Поклонники единогласно решили, что юноша очень похож на молодого отца.

После смерти Хворостовского для Флоранс опорой и поддержкой стали их дети: Максим и дочь Нина. На своей странице в Instagram Илли опубликовала несколько снимков наследника. Фоловеры вдовы артиста пришли в восторг от фотографий.

Вдова Хворостовского показала фото возмужавшего сына

Большинство поклонников отметили, что юноша растет очень похожим на своего знаменитого отца. 

«Благородная красота. Не только внешняя, но и внутренняя», — пишет пользователь под ником bagina.el.

«Похож на папу, харизматичный! Пусть исполнятся ваши желания», — отметила la.risa5196.

«Вот где чувствуется порода и красота! Смотрим за ним и восхищаемся!» — добавила iu.m.avtushenko.

«Мамин и папин сын. Взял все хорошее от родителей. Удачи и много-много светлых дней», — оставила свои пожелания сыну Хворостовского albinae3686.

Вдова Хворостовского показала фото возмужавшего сына

Как сообщали «Дни.ру», возлюбленная оперного певца до сих пор не может смириться со смертью мужа. Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В начале осени 2019 года в Красноярске около вуза, где учился оперный певец, состоялось торжественное открытие монумента в память о нем.

У звезды осталось пятеро детей. От первой жены, Светланы Ивановой, родились двойняшки — сына Даниил и дочь Александра. Кроме того, оперный певец воспитывал дочь супруги от ее первого брака — Марию. 

В мае прошлого года сообщалось, что Мария, которую Хворостовский воспитывал как родную дочь, вышла замуж за фотографа из Португалии. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. На регистрации брака присутствовали брат и сестра невесты Данила и Александра, а также Флоранс с Максимом и Ниной.

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Источник: Дни.ру
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