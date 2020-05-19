В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человек

Белгород, 19 мая. Парикмахер заразил коронавирусом 23 человек после отмены некоторых ограничительных мер в Белгородской области.

В сообщении говорится, что парикмахер контактировал с семью различными семьями.

«Из них 23 человека получили положительный результат. Заболевание у них протекает бессимптомно», — рассказала специалист по взаимодействию со СМИ регионального департамента здравоохранения Даната Мухаметшина.

В данный момент все пациенты находятся дома на амбулаторном лечении. Специалисты выяснили, что с парикмахером контактировали еще 25 человек, но их коронавирусная инфекция обошла стороной. Однако теперь они вынуждены соблюдать двухнедельный карантин и сидеть дома, передает телеканал «360».

Отмечается, что сам парикмахер проживает и работает в селе Ракитное. Сейчас мужчина проходит лечение в белгородской больнице № 2.

Напомним, что небольшое количество выявленных случаев коронавируса позволило открыть парикмахерские и салоны красоты в Белгородской области еще 9 апреля.

На сегодняшний день в регионе официально зафиксирован 1361 случай опасной инфекции, жертвами заболевания стали 11 человек.