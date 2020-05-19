Куксин назвал правый руль основной причиной лесных пожаров на Дальнем Востоке

Санкт-Петербург, 19 мая. Пожары в Забайкальском крае связаны с праворульными машинами, когда люди выкидывают непотушенные окурки. Об этом заявил руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Во время онлайн-эфира на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» у эксперта поинтересовались, стоит ли обложить дополнительным налогом курильщика в качестве дополнительной социальной ответственности, а полученные налоги направлять на решение проблем с пожарами.

«Честно говоря, я не думаю, что выход в сторону увеличения дополнительной нагрузки в данном случае правильный. Надо ужесточать ответственность за брошенную сигарету мимо урны. Автомобилист-курильщик совершенно точно поджигатель. От многих окурков, брошенных в окно, возникают лесные пожары», — считает Григорий Куксин.

Как заметил Куксин, многие специалисты отмечают, что в дальневосточных регионах это частая причина возникновения лесных пожаров потому, что машина праворульная и окурок летит прямо на дорогу.