Мисмари заявил, что ПНС Ливии не отвечает на призывы к соблюдению режима прекращения огня

Бенгази, 19 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в эфире телеканала AlGhad TV заявил о том, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не отвечают на призывы к прекращению огня.

عاجل | #المسماري لـ #قناة_الغد: ميليشيات #السراج لا تستجيب لأي دعوات لوقف إطلاق النار — قناة الغد (@AlGhadTV) May 19, 2020

По словам и.о. посланника Генсекретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс, переход базы Аль-Ватыя к юго-западу от Триполи под контроль боевиков ПНС Ливии может привести к дополнительной эскалации в регионе. Действия наемников, подчиняющихся главе ПНС Файезу Сарраджу, в последнее время стали более агрессивными — боевики группировки «Абу Салим» 15 мая открыли огонь по жилым кварталам Триполи. При этом триполийские бандформирования не скрывают своих действий, несмотря на то, что фактически нарушают режим тишины, установленный в Рамадан. Так, один из командиров террористических группировок Абдель Малик Мадани на своей личной странице Facebook похвастался, как тяжелая артиллерия боевиков продолжает наносить удары по позициям ливийской армии в районе Аль-Вишки.

Напомним, чиновники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии неоднократно заявляли о том, что не собираются придерживаться режима тишины, инициированного Ливийской национальной армией (ЛНА) в праздники.