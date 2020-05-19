Вооруженные силы РФ не планируют проводить военные учения возле границ стран НАТО

Москва, 19 мая. Вооруженные силы России не планируют проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря, прошедшей в удаленном формате.
По его словам, российские военные отказались от проведения учений как минимум на время эпидемии COVID-19.
«На период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров.
Он напомнил, что российская сторона выступала с подобной инициативой еще в прошлом году, когда встречались начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Предложения касались ряда мер по повышению взаимного доверия, в том числе предусматривали отказ от проведения учений вблизи границ РФ со странами НАТО.
Помимо этого, Россия предлагала договориться о дистанции сближения боевых самолетов и кораблей и согласовать ряд мер по безопасности авиасообщения в балтийском регионе. Однако НАТО проигнорировало указанные инициативы.
«Но главная проблема, конечно, заключается в отсутствии работавших весьма и весьма полезно механизмов прямых контактов между военными России и НАТО», — заключил глава МИД РФ.