Вооруженные силы РФ не планируют проводить военные учения возле границ стран НАТО

Москва, 19 мая. Вооруженные силы России не планируют проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря, прошедшей в удаленном формате.

По его словам, российские военные отказались от проведения учений как минимум на время эпидемии COVID-19.

«На период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров.

Он напомнил, что российская сторона выступала с подобной инициативой еще в прошлом году, когда встречались начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Предложения касались ряда мер по повышению взаимного доверия, в том числе предусматривали отказ от проведения учений вблизи границ РФ со странами НАТО.

Помимо этого, Россия предлагала договориться о дистанции сближения боевых самолетов и кораблей и согласовать ряд мер по безопасности авиасообщения в балтийском регионе. Однако НАТО проигнорировало указанные инициативы.