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Появились фото из лаборатории медцентра в Обнинске, где произошел взрыв

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Появились фото из лаборатории медцентра в Обнинске, где произошел взрыв

Калуга, 19 мая. Взрыв в лаборатории филиала медцентра радиологии в Обнинске произошел во время промывки реактора органического синтеза. В результате ЧП пострадал один научный сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Появились фото из лаборатории медцентра в Обнинске, где произошел взрывВзрыв произошел на одном из этажей медцентра, где находились 11 человек. В результате аварии находившийся в помещении ученый получил ожог 80% тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Появились фото из лаборатории медцентра в Обнинске, где произошел взрывОтмечается, что ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия удалось до приезда спасателей. Следственные органы инициировали проведение проверки по факту случившегося.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба основан 1962 году. В мае 2014 года он в качестве филиала вошел в состав ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.

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