Появились фото из лаборатории медцентра в Обнинске, где произошел взрыв

Калуга, 19 мая. Взрыв в лаборатории филиала медцентра радиологии в Обнинске произошел во время промывки реактора органического синтеза. В результате ЧП пострадал один научный сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Взрыв произошел на одном из этажей медцентра, где находились 11 человек. В результате аварии находившийся в помещении ученый получил ожог 80% тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия удалось до приезда спасателей. Следственные органы инициировали проведение проверки по факту случившегося.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба основан 1962 году. В мае 2014 года он в качестве филиала вошел в состав ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.