Сирия, 19 мая. В результате десантной операции коалиции в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре был убит невиновный сириец. Турецкие солдаты застрелили члена союзных им формирований в Ракке. Неизвестные подожгли палатки в лагере для беженцев на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: установило СВУ в городе Хшам к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обнаружила заминированный автомобиль в городе Идлиб; подозревается в поджоге палаток в лагере для беженцев на севере Идлиба.

Международная коалиция: обвиняется в убийстве невиновного сирийца под предлогом борьбы с ИГИЛ1.

ВС Турции: застрелили боевика группировки «Джейш аль-Шаркыя» на окраине города Сулук в северной части Ракки.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): понесли потери в результате нападения террористов в иракской провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о взрыве в населенном пункте Хшам юго-восточнее Дейр-эз-Зора. На мине, установленной неизвестными в окрестностях города, подорвался подросток, занимавшийся выпасом овец. Он погиб на месте. Напомним, Хшам находится на левом берегу Евфрата в непосредственной близости от оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов. Предполагается, что именно оттуда на контролируемые правительственными силами территории могли пробраться члены подпольных групп «Исламского государства».

Тем временем была установлена личность второго мужчины, убитого в ходе десантной операции международной коалиции США, проводившейся в городе Шхиль в первой половине дня. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), им оказался сириец 36 лет, не имевший отношения к деятельности террористической группировки. Напомним, первый погибший 26 лет преподавал английский язык в школе.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщает о пожаре в подконтрольном боевикам лагере для беженцев, который располагается в пригороде населенного пункта Атма на севере Идлиба. Причиной возгорания стал поджог нескольких палаток. Отмечается, что пункт временного размещения находится в непосредственной близости от границы с Турцией. Местные активисты полагают, что вылазку в данном районе могли осуществить члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Между тем поступила информация о предотвращении взрыва в административном центре провинции. По данным Twitter-канала (GABchaag10), боевики ХТШ, в оккупации которых находится город, обнаружили бомбу в автомобиле, припаркованном у кольцевой развязки Аль-Малааб. Какая из антиправительственных бандгрупп имеет отношение к минированию транспортного средства, пока не удалось выяснить.

Провинция Ракка

Турецкие военные открыли огонь автомобилю союзного Анкаре формирования на севере САР. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), солдаты ВС Турции начали стрельбу после того, как радикалы проигнорировали требование об остановке у блокпоста на въезде в город Сулук. Было установлено, что за рулем транспортного средства находился член группировки «Джейш аш-Шаркыя», которая входит в состав первого корпуса «Сирийской национальной армии». Мужчина скончался на месте. Более подробных сведений о случившемся пока не поступало.

Ирак

В провинции Дияла на востоке Ирака произошла новая атака боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную террористическую деятельность в составе «спящих ячеек». Информационное агентство The Baghdad Post передает, что джихадисты совершили нападение на бойцов ополченческого формирования «Хашд Шааби». В результате шесть членов Сил народной мобилизации были убиты, а еще несколько получили ранения.

Кроме того, террористы не перестают предпринимать вылазки с целью подрыва опор линий электропередач. Об этом сообщает Twitter-канал (HaiderAhmedHA).

1 Организация запрещена на территории РФ.