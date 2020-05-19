Лавров обсудил с МИД Италии ситуацию в Ливии

Москва, 19 мая. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Представители МИД России и Италии в ходе беседы отметили эффективную координацию работы по линии министерств и ведомств обеих стран в противодействии пандемии коронавируса. Ди Майо от имени итальянского правительства выразил признательность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с распространением данной инфекции на Апеннинах.

В МИД РФ отметили важность объединения усилий стран и международных организаций при координирующей роли ООН по преодолению последствий кризиса, в том числе в сфере экономики. Обсуждая повестку дня в двустороннем порядке, министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

В заключении главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в международном пространстве, особое внимание уделив аспектам урегулирования ливийского кризиса.