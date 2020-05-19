Сербское Alo назвало распродажу госдолга США «тихим ходом» России

Москва, 19 мая. Россия продолжает избавляться от долларов в государственных запасах и продает ценные бумаги Казначейства США, сообщило сербское издание Alo.

По данным Минфина США, в марте 2020 года российские вложения в американский госдолг составляли 3,8 млрд долларов, что на 8,75 млрд долларов меньше, чем месяцем ранее.

Сербские журналисты называют распродажу госдолга США «тихим ходом» России. Избавление от американских ценных бумаг – это способ избавиться от доминирования США в мировой экономике, пояснили в издании.

Еще три года назад вложения РФ в американские ценные бумаги оценивались в 105 млрд долларов, сейчас эта сумма составляет 3,8 млрд долларов. При этом Москва продолжает покупать золото. По данным на март текущего года, в российских запасах 73,9 млн унций (2298 тонн) золота, сообщает «ПолитРоссия».

«В рамках государственной политики Москва также диверсифицировала свои резервы, увеличив покупку слитков до рекордных уровней и получив звание самого крупного покупателя золота в мире», – пишет Alo.

По мнению журналистов, Москва решила отказаться от вложений в американский госдолг из-за санкций Вашингтона. Следом избавляться от долларов стал и Китай, в десять раз сократив свои вложения в американский госдолг.