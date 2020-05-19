Малькевич выразил восхищение женой плененного в Триполи россиянина

Санкт-Петербург, 19 мая. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич публично выразил восхищение женой плененного в Триполи социолога Максима Шугалея. Об этом Малькевич написал в своем telegram-канале.

«Это будет пост гордости. За русских людей и за наших женщин! <…> Жена россиянина Максима Шугалея Наталья отправила аппараты ИВЛ в Ливию, и куплены они были на доходы от фильма про ее мужа! <…> Финансированием и доставкой ценного груза занималась также Наталья», — пишет президент ФЗНЦ.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о передаче 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи пострадавшим женщинам и детям от пандемии COVID-19. Гуманитарная помощь от жены плененного в Ливии социолога поступила в Бенгази вместе с ее письмом, в котором она вкратце рассказала о своем муже и причине своей добросердечности.

«Здравствуйте, меня зовут Наталья Шугалей. Я жена Максима Шугалея — российского социолога, который был похищен террористами в Триполи. Это произошло ровно год назад, 17 мая 2019 года. Сегодня я хочу доставить 40 аппаратов ИВЛ ливийским женщинам и детям, чтобы спасти их от коронавируса. Деньги на медоборудование были собраны после продажи прав на фильм «Шугалей», в котором рассказывается о судьбе моего мужа», — говорится в тексте письма.

Александр Малькевич, проникшийся добротой супруги плененного социолога, выразил свое восхищение строками поэта Демьяна Бедного:

«Она пред миром всем раскрыла, как велик Дух русской женщины и как прекрасен лик, Суровый лик ее, готовой каждый миг На подвиг доблести и чести!».

Напомним, российские социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. С тех пор они незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» в Триполи — до сих пор им не выдвинули официальных обвинений.

В начале мая на российских телеэкранах состоялась премьера отечественного фильма «Шугалей», повествующего о судьбе социологов. Позже лента была показана западной аудитории в эфире международного телеканала RT.