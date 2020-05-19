Тетерин рассказал о перспективе ввода в России обязательного страхования жилья от пожаров

Санкт-Петербург, 19 мая. Вводить обязательное страхование индивидуального жилья от пожаров в России не стоит, считает депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, член комитета по обороне Иван Тетерин.
Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты обсудили, как человек влияет на возникновение лесных пожаров и стоит ли ужесточат требования к пожарной безопасности.
Иван Тетерин заявил, что если россияне располагали бы ресурсами для страхования, то можно было бы пойти на эту меру.
«Такой возможности не представляется. Я считаю, что стимулирующие условия, побуждающие собственника выбрать способ его защиты, в том числе использовать механизмы страхования, должны присутствовать. Основная часть не может себе позволить, так как нет ресурсов для этого», — подчеркнул Иван Тетерин.