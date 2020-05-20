Пушков указал на нежелание Берлина и Парижа выстраивать с Зеленским особые отношения

В Европе не считают президента Украины Владимира Зеленского сильным лидером; пока Берлин и Париж не собираются выстраивать с ним особые отношения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Не использовал возможности

20 мая 2020 года исполняется ровно год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины. По словам Алексея Пушкова, итог первого года правления Зеленского подвели опросы общественного мнения на Украине. Рейтинг его популярности упал до 42%.

«Это, конечно, больше, чем у других политиков на Украине, но за год потерять 31-32% — это очень много. Зеленский — президент несостоявшихся возможностей. Я уже не говорю о невыполненных обещаниях. Но самое главное, что он не воспользовался теми возможностями, которые перед ним открывались. Получив такой мандат, большой процент поддержки избирателей, он мог, конечно, сделать очень многое. Например, заняться серьезной чисткой коррумпированной украинской власти, да и в предпринимательстве», — пояснил Алексей Пушков.

Политик напомнил и обещание Зеленского судить бывшего президента Украины Петра Порошенко. На дебатах с Порошенко Зеленский «звонко и театрально» говорил: «Я — Ваш приговор, Петр Алексеевич!». Но процесс не состоялся, приговора так никто и не услышал, а прокурор сбежал — так Пушков охарактеризовал это многообещающее заявление действующего украинского лидера.

«Зеленский доказал, что он — человек сцены. Когда он находится на сцене, он выглядит профессионально. Но в политике надо не только произносить слова, но и что-то делать. И здесь у Зеленского серьезные проблемы. У него есть остатки образа, но нет действий. Зеленский мог бы использовать этот период для того, чтобы, несмотря на сопротивление националистов, найти какой-то modus vivendi с Россией. Возможно, не как с дружественной страной, но, по крайней мере, как с соседней страной. Под это, кстати, многие Зеленского и выбирали — люди, которые устали от конфронтации с Россией. Зеленский практически ничего из этого не сделал», — рассказал Алексей Пушков.

Антироссийский выпад

Сенатор напомнил, что Зеленский недавно подписал абсолютно абсурдный указ о введении санкций против российских культурных и научных центров — Эрмитажа, МГУ и так далее. По мнению политика, это не просто глупость, а грубый антироссийский выпад.

«Это демонстрация того, что Украина будет развиваться самостоятельно от российской культуры. Российскую культуру признают от США до Японии. Никому в голову никогда не приходило принимать санкции против культурных центров. Это то же самое, если бы мы ввели санкции против Лувра. Сама идея принятия подобных санкций — глубокий провинциализм, непонимание того, что продуктивно, а что нет. Это показывает уровень тех людей, которые ныне правят Украиной, и, к сожалению, уровень самого Зеленского. Если он — человек, в какой-то мере причастный к искусству, — идет на такие меры», — добавил Алексей Пушков.

По мнению сенатора, Владимир Зеленский за год правления мог бы также поднять рейтинг Украины в мировой политике через определенные шаги по Донбассу. Все, что от него требовалось, — отойти от линии Порошенко, начать обсуждать особый статус региона и добиться разведения сил воющих сторон. Ничего из этого сделано не было.

«Зеленский мог показать, что он политик нового типа, который будет пытаться вернуть Донбасс новыми средствами. Он эту возможность упустил. Он говорил, что хочет воевать за умы и души людей в Донбассе. Но, ничего не делая — не обсуждая особый статус ДНР и ЛНР, не снимая с них экономическую блокаду, не предлагая им ничего в составе Украины, Зеленский не может рассчитывать на какие-либо симпатии со стороны Донбасса. Поэтому здесь тоже пустота», — рассказал Алексей Пушков.

Отношение Европы и США

По словам политика, в европейских столицах, Берлине и Париже, к Зеленскому относятся не слишком серьезно. Политика Евросоюза по отношению к Украине при Зеленском осталась инерциальной.

«В то же время нельзя сказать, что при Дональде Трампе Соединенные Штаты превратили Украину в свой приоритет. Зеленский не добился улучшения отношений с США. Я бы сказал, что они даже ухудшились, потому что Украина стала источником проблем для Трампа», — добавил Алексей Пушков.

Говоря об экономике Украины, сенатор заметил, что она находится в неважном состоянии. Украина еще не достигла того уровня ВВП, который был у нее при Викторе Януковиче в 2013 году. При этом он отметил, что из-за коронавируса экономика понесет еще большие потери.

«Украина в сфере экономики сейчас ничего особенного не продемонстрирует. Цель вступления в Евросоюз так же далека, как и раньше, хотя Зеленский называет ее чуть ли не основной идеей своего президентства. Единственное, чего ему удалось добиться — обмена пленными и некоторого снижения напряженности с Москвой. Порошенко последний год своего президентства действовал на грани военного конфликта с Россией. Зеленский отошел от этой грани, что отличает его от Порошенко. Во всем остальном он показал себя как неэффективный президент, в основном продолжающий линию Порошенко», — добавил Пушков.

Президент, который прячется от проблем, наполовину разбазаривший оказанный ему на выборах кредит доверия и плывущий по течению, у украинских граждан вызовет только растущий скептицизм. Первый год правления Зеленского подтверждает такой прогноз, заключил Пушков.