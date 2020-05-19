Представитель МООНПЛ заявила, что действия ПНС Ливии ведут к эскалации в регионе

Нью-Йорк, 19 мая. Исполняющая обязанности посланника Генсекретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс заявила, что переход базы Аль-Ватыя к юго-западу от Триполи под контроль так называемого Правительства национального согласия (ПНС) может привести к дополнительной эскалации. Об этом сообщает иностранное издание Аlwasat.

На брифинге, посвященном событиям в Ливии, Уильямс призвала стороны положить конец нападениям на гражданских лиц и объекты социальной инфраструктуры в Ливии и придерживаться режима прекращения огня. И.о. спецпосланника ООН по Ливии отметила, что с начала кризиса в Триполи 200 тысяч ливийцев вынуждены были покинуть свои дома.

Боевики ПНС Ливии возобновили активные боевые действия в регионе, в частности, взяли под свой контроль базу Аль-Ватыя, расположенную к юго-востоку от Триполи. Кроме того, триполитанское правительство продолжает нелегально сотрудничать с Турцией в обход оружейного эмбарго ООН и международных договоренностей, принимая поставки боевиков и вооружение из Анкары. Согласно данным, полученным из отчетов Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 17 мая в Турцию прибыло 120 джихадистов из «Сирийской национальной армии» (СНА). После того, как наемники пройдут обучение в спецлагерях, их отправят в Ливию для сражений на стороне ПНС Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило выдержки из выступления официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари, где он сказал о том, что вывод сил ЛНА с базы Аль-Ватыя был спланированным тактическим ходом.

Кроме того, незадолго до встречи с журналистами, Ахмад Мисмари получил данные о воздушных атаках по базе Аль-Ватыя и ее окрестностям. Генерал-майор утверждает, что они были успешными и продуктивными, а силы ЛНА будут продолжать наносить удары по группировкам, приближающимся к базе.