Казначейство РФ исполнило выплаты медикам за один день

Москва, 19 мая. Предоставленные в Казначейство РФ платежные документы стимулирующих выплат медицинским работникам были исполнены день в день, сообщил руководитель ведомства Роман Артюхин.

Глава казначейства сообщил, что в прошедшие выходные совместно с Минздравом России, Банком России, органами здравоохранения всех субъектов РФ и всеми медицинскими учреждениями были обеспечены выплаты медикам.

К утру понедельника было перечислено 10,5 млрд, из них 4,1 млрд рублей за выходные. Сумма президентских выплат за выходные дни составила 3,6 млрд рублей.

«К настоящему времени общий объем перечисления медицинским работникам по всем основаниям превысил 12 млрд рублей. Сумма президентских выплат приближается к размеру 8,9 млрд рублей», — сообщил глава казначейства на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Артюхин добавил, что необходимые ресурсы для выплат медикам были доведены до регионов в полном объеме, некоторые субъекты РФ уже приступили к выплатам за май.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент РФ подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19, и сообщил о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.