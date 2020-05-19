Глава ДНР подвел итоги первого года Зеленского на посту президента Украины

За год своего правления Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, но и усугубил ситуацию как внутри государства, так и в отношении существующего военного конфликта в Донбассе. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Громкие обещания

20 мая 2020 года исполняется ровно год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины. Как считает Денис Пушилин, оценку деятельности Зеленского на посту президента должны дать, прежде всего, граждане Украины, которые отдали свои голоса в его поддержку. Судя по тому, что рейтинг стремительно снижается не только у него, но и у провластной политической силы, украинский народ, мягко говоря, разочарован.

«Факты свидетельствуют о том, что за год своего правления Зеленский не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, но и усугубил ситуацию как внутри государства, так и в отношении существующего военного конфликта в Донбассе. На территории нынешней Украины могущественное влияние по-прежнему имеет ряд олигархических группировок. Они продолжают борьбу за распределение между собой финансовых потоков, в том числе и тех, которые поступают от зарубежных кредиторов», — пояснил Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что громкие обещания провести расследования и разоблачения, которые давал Зеленский, будучи еще кандидатом, канули в Лету. Теперь он уже сам заигрывает со своими оппонентами, видя, что теряет кредит доверия у населения. Благосостояние граждан Украины властями сознательно ухудшается.

«Никаких позитивных изменений в отношении конфликта в Донбассе мы также не наблюдаем. Все те же ультиматумы и деструктивный подход, которые были при Порошенко. При нынешнем президенте Украины в переговорном процессе по-прежнему нет места конструктивному диалогу, нет реального стремления договариваться с нами», — добавил Денис Пушилин.

Вопрос Донбасса

По мнению главы ДНР, можно говорить об усилении казуистической популистской направленности заявлений по теме Минских соглашений, все дальше уводящих от их сути.

«Взять хотя бы новую абсурдную идею разговаривать не с представителями второй стороны конфликта, а с лицами, которые все это время не имели к Донбассу никакого отношения, которые уехали в самом начале военных действий на Украину. Как они могут обсуждать сегодняшние проблемы Донбасса? Киеву гораздо важнее делать вид, что они принимают участие в переговорах, чем реально ими заниматься», — рассказал Денис Пушилин.

По его мнению, оптимистичных прогнозов на следующий год для Украины нет. Зеленский, как и вся его команда, не постоянен в своих решениях и не самостоятелен в собственных действиях.

«На руках Зеленского — кровь мирных граждан Донбасса, включая детей. Но это его не останавливает. Частота обстрелов только усиливается, риторика и тональность украинских представителей в минском процессе не меняются. Поэтому надежды на скорое мирное разрешение конфликта у нас минимальны», — заключил Денис Пушилин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.