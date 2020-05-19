Протоиерей Димитрий Смирнов поборол коронавирус

Москва, 19 мая. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов успешно поборол опасную коронавирусную инфекцию. Об этом РИА Новости рассказал близкий к семье священника источник.

Напомним, что медики выявили опасную коронавирусную инфекцию у Смирнова в начале мая. Священнослужитель был госпитализирован. В данный момент, по словам источника, священник выздоравливает и чувствует себя хорошо.

Подчеркивается, что дополнительные исследования подтвердили отсутствие коронавируса у протоиерея. Смирнов будет и дальше работать на посту главы патриаршей комиссии после полного выздоровления.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. За сутки инфекция унесла 115 жизней, 5921 человек успешно поборол заболевание и был выписан.