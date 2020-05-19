В России решили не продлевать налог на вмененный доход на 2021 год

Москва, 19 мая. Вероятность продления на следующий год единого налога на вмененный доход больше не рассматривается, передает пресс-служба Минфина РФ.

Ранее ведомство предлагало продлить ЕНВД на 2021 год в целях борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

«По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально», — пояснили в Минфине.

Срок действия ЕНВД завершается 1 января 2021 года. Его могут применять предприниматели некоторых отраслей экономики, в том числе в сфере розничной торговли и общественного питания. Пользующиеся этим режимом бизнесмены платят налог с вмененного им фиксированного, а не реального дохода.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам мер поддержки экономики и социальной сферы на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Национальный лидер подверг критике работу Минэкономразвития РФ за слишком малое количество выданных бизнесу льготных кредитов.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, в течение двух недель одобрили только 20 заявлений на получение займов. Средняя ставка для них составила 3,8%, остальное субсидируется из федерального бюджета, передает телеканал «360».