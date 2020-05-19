Состояние госпитализированного отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось

Москва, 19 мая. Близкие отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа рассказали об ухудшении состояния знаменитого тренера. Отмечается, что он по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Пока что состояние стабильно тяжелое, только это и говорят. Если будет какая-то динамика, тогда можно что-то говорить», — рассказал близкий друг Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов заявил, что вчера ночью Нурмагомедов пошел на поправку, передает телеканал «360».

«Он в реанимации, из реанимации он не вышел, но он уже не в состоянии комы», — отметил Ибрагимов.

В понедельник известный российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана с призывом сплотиться для борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Нурмагомедов впервые официально подтвердил, что у его отца выявлена коронавирусная инфекция. Он отметил, что отец находится в медучреждении в очень тяжелом состоянии, у Абдулманапа Нурмагомедова пошло осложнение на сердце.