В ходе зачистки районов в провинциях Даръа и Эс-Сувейда сирийские военные обнаружили оставленные террористами оружие и боеприпасы, включая ракеты производства США и Израиля. Для чего и с какой целью продолжается поставка оружия со стороны США, рассказал политолог Юрий Самонкин.

Что оставили боевики?

В южном регионе Сирийской Арабской Республики в ходе зачистки освобожденных районов компетентные органы обнаружили большое количество различного оружия и боеприпасов, оставленных террористами до их отступления.

Военный источник сообщил корреспонденту агентства САНА, что в ходе зачистки районов в провинциях Даръа и Эс-Сувейда соответствующие органы при сотрудничестве местного населения обнаружили оставленные террористами оружие и боеприпасы, включая ракеты производства США и Израиля.

Побег террористов

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные находят боеприпасы и оружие, принадлежащие боевикам, в освобожденных городах и населенных пунктах. В данный момент инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) прочесывают провинции, которые когда-то были оккупированы радикальными группировками, с целью найти и уничтожить оружие, самодельные взрывные устройства и мины-ловушки боевиков. Террористы оставляют их во время побега с территорий оккупированного района. Военные Сирии находят пулеметы, устройства коммуникации и даже транспортные средства.

Иногда радикалы оставляют мины и взрывные устройства, которые делают сами. Для безопасности мирных жителей освобожденные территории несколько раз проверяют перед возвращением туда людей.

Американские и израильские ракеты

Источник подчеркнул, что среди обнаруженного оружия израильские ракеты LOW и американские TOW, а также пусковые установки РПГ с их снарядами, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, а также другие различные снаряды и ручные гранаты.

Часто обнаруживают различное израильское оружие и ракеты американского производства, что указывает на поддержку, оказываемую США и израильским образованием террористическим группировкам.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

Башар Асад — великий политик

В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) свое экспертное мнение выразил политолог Юрий Самонкин. Эксперт считает, что Башар Асад — это та единственная фигура, которая является великим политиком. Асад не на словах, а на деле пытается спасти суверенитет своей страны от внешнего вмешательства и терроризма.

«Сирия — это единственный уникальный случай, когда продолжаются до сих пор военные действия, но при этом благодаря сильной суверенной позиции правительства и президента Сирии, который не сдает свои позиции Западу, а также отстаивает себя на мировой арене, в САР идет самый низкий прирост числа зараженных пандемией COVID-19, то есть Сирия борется с этим вирусом достаточно успешно, в отличие от всех западных стран», — считает политолог.

Военная операция

По мнению Юрия Самонкина, военная операция против террористов в Сирии пока не закончена. Несмотря на то, что ВКС РФ совместно с сирийской армией победили такую сильную и опасную террористическую организацию, как «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), ситуация вокруг подконтрольного террористами Идлиба остается открытой.

«Здесь, конечно же, огромная положительная позиция Башара Асада, так как он эту проблематику выносит на уровень различных международных площадок. По факту, действий со стороны США в борьбе с терроризмом нет, международное сообщество этим не занимается — и проблемой терроризма занимается только сирийская власть», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.