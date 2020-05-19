В Гринписе обнаружили общую причину пожаров в России и США

Санкт-Петербург, 19 мая. Руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин прокомментировал реакцию общества на пожары в России и за рубежом.

«Практически во всех странах, где люди видят, что огонь подходит к их домам, очень часто начинают обвинять власти и упрекать власти, что она не справилась. В большинстве случаев причинами этих пожаров являются люди, которые устроили там огонь: либо устроили там костер, либо поджигали траву, либо бросили там окурок. Это обычная история, она по человечески понятная: никогда не хочется брать ответственность за то, что происходит», — сказал Куксин.

В РФ люди привыкли надеяться на государство, в других странах — критика мягче, так как общество в большей степени привыкло рассчитывать на себя.

«В той же Австралии большинство пожарных — местные жители. Там обвинять некого кроме погоды и конкретных поджигателей. У нас больше ожиданий от государства, поэтому больше и критики бывает», — добавил он.

Григорий Куксин также отметил, что меньше 10% пожаров возникают по естественным причинам, то есть от молний, вулканов и метеоритов. Эксперт назвал общую причину пожаров в России и США.

«Есть страны, которые используют огонь, как в РФ, как в США и Австралии. Это родственные проблемы. Пока у нас население не перестало массово жечь траву, думая, что это зачем-то полезно, лесные службы не стали делать профессиональные выжигания, мы будем гореть. США при сильной экономике и развитой противопожарной службе сильно горят и несут огромные потери», — объяснил Куксин.

Напомним, 19 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты обсудили вопросы, касающиеся лесных пожаров, и обсудили, что можно сделать для того, чтобы их свести к минимуму.