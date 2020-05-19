Безпалько рассказал, как Зеленский воспользуется разговором Порошенко о миллиардной взятке

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать аудиозапись разговора бывшего украинского лидера Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джона Байдена о сделке по продаже должности генерального прокурора Украины, чтобы свалить вину за неудачи на прежнюю власть. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Богдан Безпалько.

Недавно была обнародована аудиозапись, на которой Порошенко хвастался перед Байденом поднятием коммунальных тарифов выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). Опубликовал ее депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентов по тарифам, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75 процентов», — сказал человек, похожий голосом на Порошенко.

В беседе с Петром Порошенко Джо Байден также предложил тогдашнему президенту Украины 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

«Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 млрд долларов», — сообщил человек с голосом как у Байдена.

В аудиозаписи якобы слышно, как экс-глава Украины хочет поставить на должность генпрокурора страны своего родственника Юрия Луценко.



Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько убежден, что на Петре Порошенко эта аудиозапись никак не отразится.

«Возможно, в СМИ поднимется волна разоблачений и с требованиями его наказать. Может, его вызовут даже пару раз на допрос. Но в целом мы видим, что с момента окончания его каденции было заведено около 14 уголовных дел. Его несколько раз арестовывали, а потом снимали арест с его имущества — завод «Ленинская кузня». В любом случае Порошенко сам остается на свободе, и у него есть своя политическая партия, а также есть электорат, который его поддерживает. Очевидно, что Порошенко имеет определенный иммунитет, который появился благодаря подобным сделкам и переговорам с представителями внешнеполитических игроков. Маловероятно, что его лишат депутатского статуса и неприкосновенности, а потом отдадут под суд», — отметил Безпалько в беседе с ФАН.

Однако политолог не исключает, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может использовать эту аудиозапись в своих политических целях.

«С ее помощью Зеленский может свалить вину за неудачи на предшественника — Порошенко: мол, видите, как у нас все продавали раньше. Также он может получить поддержку для законопроектов, в качестве лоббиста которых он выступает», — предположил собеседник ФАН.

Что касается репутации правоохранительной системы на Украине, то она уже «ниже плинтуса», говорит Безпалько.

«Ей особо никто не доверяет и каждый надеется только на самого себя», — добавил политолог.

Напомним, история с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании «Бурисма» стала причиной громкого политического скандала в США. Американские СМИ сообщали, что представители администрации Трампа пытались найти на Украине компромат на Байдена, чтобы помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году. Это связано с тем, что Байден считается основным соперником действующего главы США на предстоящих выборах.

После этого демократы обвинили Трампа в попытке оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании «Бурисма», и запустили против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать стенограммы разговоров Трампа с Зеленским. Оказалось, что никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.