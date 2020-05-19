Специалисты выяснили, сколько зарабатывают менеджеры по ж/д перевозкам в РФ

Санкт-Петербург, 19 мая. Специалисты проанализировали зарплаты менеджеров по железнодорожным перевозкам в 70 крупнейших городах России. Результаты исследования представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Так, по данным сервиса, менеджер по ж/д перевозкам в Петербурге может рассчитывать в среднем на заработную плату в размере 66 тысяч рублей. За такую же работу в Ленинградской области можно получать до 54 тысяч рублей в месяц. Менеджеры в Москве получают до 80 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что в других крупных городах России размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске — 48 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 54 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — 50 тысяч рублей, во Владивостоке — 60 тысяч рублей.