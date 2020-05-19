Познер заявил, что Михалков своей передачей может вынудить его опубликовать личное письмо

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что написал не менее известному актеру и режиссеру Никите Михалкову после его предыдущей программы «БесогонТВ» личное письмо. В случае, если в следующей передаче народный артист РСФСР публично и не самым приятным образом ответит ему, то он будет вынужден опубликовать его.

Автор выходящей на Первом канале еженедельной передачи «Познер» в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал события, происходящие вокруг программы «БесогонТВ».

Так, например, от корреспондента ФАН он узнал о том, что следующий выпуск будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».

«Нет, не слышал [о названии], — сразу признался Познер. — Поскольку я его программу не смотрю. Что же касается той передачи, которую критиковали, то я, услышав о том, что ее якобы сняли с эфира (ну, не совсем так, но, тем не менее), решил ее посмотреть. Посмотрел».

По словам телеведущего, никаких публичных заявлений по поводу того, что Михалков обсуждал в предыдущем выпуске «БесогонТВ», он не делал.

«Но коль скоро Никита Сергеевич считает нужным как-то ответить мне, то тогда я скажу, — отметил собеседник ФАН. — Мы с ним давно знакомы, и я написал ему письмо, абсолютно личное, сказав, что не собираюсь его публиковать. Оно адресовано только ему, я высказываю ему свое мнение по поводу этой программы. Вот, собственно, и все».

Если режиссер, подчеркнул Познер, позволит себе каким-то образом ему ответить и, очевидно, не самым приятным, — причем публично, — то он, возможно, это письмо опубликует.

«Я дождусь выхода программы, и после этого, вероятно, опубликую, — заявил журналист. — На своем сайте, конечно».

Ранее Никита Михалков сообщил о том, что его следующая передача «БесогонТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» будет опубликована на YouTube. В эфире телеканала «Россия 24», где она обычно показывалась, не появится.

По словам режиссера, повторы предыдущей программы под названием «У кого в кармане государство?» были в начале мая сняты с эфира, поэтому было решено следующую сразу же выпустить в Интернете.

Две с лишним недели назад Михалков рассказывал об американском миллиардере Билле Гейтсе, который с помощью вакцинации якобы чипирует население.

В новом выпуске, который будет показан 22 мая, режиссер предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущую передачу. Судя по названию, в нем пойдет речь и о Владимире Познере.