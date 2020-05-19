Депутат Рады пришла на заседание в розовой маске в сетку

Киев, 19 мая. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пришла на заседание парламента в самодельной маске в сетку. Соответствующую фотографию парламентарий опубликовала в Facebook.

На снимке видно, что самодельная маска розового цвета скорее напоминает авоську. Дырки по несколько сантиментов не закрывают органы дыхания, а, значит, она не способна защитить от коронавируса.

Богуцкая объяснила, что надела дырявую маску в знак протеста против «ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина».

«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм», — написала она.

Кроме того, депутат заявила, что при входе в Раду у нее зафиксировали температуру ниже 34 градусов. По ее словам, это «умер вирус».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко пожаловался на украинскую систему здравоохранения и захотел вернуть медицину «как во времена Советского Союза». Он раскритиковал экс-министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за развал старой системы и навязывание капиталистической схемы.

Напомним, что на Украине с 22 мая начнется новый этап ослабления ограничительных мер. С этого дня в Киеве общественный транспорт возобновит работу в нормальном режиме. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что Украина готова открыть авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза с 15 июня при условии положительной динамики по коронавирусу.