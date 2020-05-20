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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Купчино, Санкт-Петербург. ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Масочный режим в Санкт-Петербурге, да и в других городах нашей необъятной родины до неузнаваемости изменил привычную атмосферу.

Сегодня мы отправляемся в Купчино — район с колоссальной историей, давший миру немало великих людей.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: 

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