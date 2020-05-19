В Испании утки пришли за покупками в торговый центр. ФАН-ТВ

Некоторые стран после жестких карантинных ограничений начали ослабление. Испания тоже ввела первый этап снятия карантина. Теперь в солнечной стране можно гулять, заниматься спортом, а также разрешено работать магазинам с небольшой площадью.

В торговый центр города Сан-Фернандо на шопинг пришли утки. Посетителям маркета Bahia Sur удалось запечатлеть момент, правда совершить покупки не удалось — большинство магазинов до сих пор закрыты из-за эпидемиологической ситуации.

Очевидцы предполагают, что утиное семейство прибыло из природного парка Баия-де-Кадис, который находится недалеко от торгового центра.

В ряде испанских городов прогнозируется переход ко второму этапу снятия ограничений. Скоро там удастся полноценный шопинг, ведь на втором этапе допускается открытие торговых центров, закрытых баров, кинотеатров, бассейнов и пляжей, но при этом определенный ряд социальных ограничений останется в силе.

Согласно данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Испании зарегистрировано 231 606 случаев заражения COVID-19 и 27 709 случаев смерти.