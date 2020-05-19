ЕАЭС определился с тремя экономическими ориентирами на ближайшие два года

Москва, 19 мая. Главным ориентирами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2020-2021 годах станут: поддержание макроэкономической устойчивости, принятие мер для роста инвестиций, развития научно-технологического и производственного потенциала Союза, а также создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития РФ, координировавшего подготовку документа.

«Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС) в ходе саммита определены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2020 – 2021 годы», — сообщил источник, добавив, что главные ориентиры конкретизируют для экономик стран-членов ЕАЭС основные кратко- и среднесрочные задачи, и рекомендации по их решению.

В пресс-службе Минэкономразвития напомнили, что основными показателями, определяющими устойчивость экономического развития, являются годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления, долг сектора госуправления и уровень инфляции.

Также в ходе ВЕЭС, который прошел во вторник, 19 мая рассматривался проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ в целом был одобрен участниками мероприятия, однако его принятие пока отложено. Стороны договорились доработать отдельные положения стратегического документа и представить его на рассмотрение на очередном заседание ВЕЭС, которое планируется провести в октябре-ноябре этого года в Минске.

Как ранее сообщал ФАН, среди этих направлений, согласно «Дорожной карте», оказавшейся в распоряжении редакции — создание единого образовательного и единого научного пространств.