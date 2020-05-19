В Якутии врача вынудили уволиться после жалобы на нехватку защитных средств

Якутск, 19 мая. Врач-инфекционист Ленской районной больницы в Якутии была вынуждена уволиться из-за травли, устроенной в ее адрес после жалобы главе региона на нехватку в медучреждении СИЗ. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Якутии Айсен Николаев.

По его словам, медик попросила улучшить обеспечение больницы защитными средствами. После этого глава региона дал поручение поставить в медучреждение защитные костюмы. Однако руководство больницы обвинило врача в том, что она якобы позорит больницу.

«В итоге она на эмоциях написала заявление об увольнении. Узнал и поговорил с ней, извинился за нерадивых руководителей центральной районной больницы», — написал Николаев.

Он также добавил, что такие «горе-руководители» наносят вред системе здравоохранения, опасаясь за «честь своего мундира».

«Дал поручение провести проверку по этому поводу, виновные будут наказаны! И в дальнейшем, вот такие попытки скрыть истину не закончатся ничем хорошим для начальников любого уровня!» — заключил глава Якутии.

По последним данным, в Якутии зарегистрировано 914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 45 из них выявлены в течение минувших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 355 пациентов, четверо скончались.