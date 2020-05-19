В ОНФ объяснили, почему запрет на вырубку леса останавливает пожары

Санкт-Петербург, 19 мая. Большая часть лесных пожаров является целенаправленными поджогами, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Об этом сообщил руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Эксперт принял участие в онлайн-эфире на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?», который прошел во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
«В Иркутской области в свое время запретили какие-либо рубки, в том числе санитарные. Там в 10 раз уменьшилось количество пожаров. А почему там пожары происходили? Потому что предприниматели были в сговоре с ответственными чиновниками», — привел пример Дмитрий Миронов.
По его словам, там специально устраивали пожары, чтобы потом провести санитарные рубки, и записать древесину как потерявшую свои свойства.
«Хотя она свои свойства не потеряла. И, собственно, на этом заработать. Работы по проведению этих рубок оплачиваются. Сегодня существуют такие технологии, ими пользуются наши предприниматели даже, которые позволяют не выходя в лес, не проводя дорогостоящие работы, определить по спутниковым снимкам, повреждены там деревья или нет, действительно ли там был пожар или нет», — цитирует Федеральное агентство новостей эколога.