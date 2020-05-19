В ОНФ объяснили, почему запрет на вырубку леса останавливает пожары

Санкт-Петербург, 19 мая. Большая часть лесных пожаров является целенаправленными поджогами, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Об этом сообщил руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Эксперт принял участие в онлайн-эфире на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?», который прошел во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«В Иркутской области в свое время запретили какие-либо рубки, в том числе санитарные. Там в 10 раз уменьшилось количество пожаров. А почему там пожары происходили? Потому что предприниматели были в сговоре с ответственными чиновниками», — привел пример Дмитрий Миронов.

По его словам, там специально устраивали пожары, чтобы потом провести санитарные рубки, и записать древесину как потерявшую свои свойства.