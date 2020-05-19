Молодая жена Петросяна разозлилась на хейтеров и призналась, что не кормит мужа

Москва, 19 мая. Новая жена 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разозлилась на хейтеров за критику того, что она не умеет готовить. Она с раздражением призналась, что супруга она не кормит и не видит смысла это скрывать.

Недовольство в свой адрес со стороны подписчиков Брухунова спровоцировала сама. Сначала женщина активно постила фото разных кулинарных шедевров, а потом призналась, что все это — дело рук домработницы. Но подписчики искренность признания Брухуновой не оценили и стали заваливать ее вопросами, как же так получилось, что в 31 год она до сих пор не научилась готовить.

«Вот это прикол! А на комментарии хоть сами отвечаете?», «Разочаровали», «А мы-то думали, вы — гуру кухни, все своими руками», «Оказывается, все комплименты были незаслуженны», — обрушились на Брухунову хейтеры.

Тогда Татьяна вышла из себя и опубликовала гневный пост, в котором еще раз заявила, что помимо того, что не умеет готовить, ей не под силу управлять истребителем или проводить операции на открытом сердце.

«Миллион других задач мне тоже не по плечу», — цитирует ее «Царьград».

Тут же Брухунова, добавила, что все это ее личное дело. К тому же что она никогда не скрывала, что не готовит сама, и не видит никакого смысла никого обманывать.