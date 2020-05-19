Турецкий журналист рассказал, как Эрдоган использует армию для семейного бизнеса

Удивительно, но то, что турецкие солдаты во время пандемии коронавируса воюют в далекой Ливии (которую не каждый турок сразу на карте найдет), не удивляет проэрдогановских экспертов и журналистов. И не потому, что у них есть ответ на вопрос, зачем Анкаре Триполи. А просто потому, что так решил султан.

Впрочем, не все в Турции готовы молчать. Главная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) в лице ее депутата Унала Чевикоза в начале апреля выкатила министру обороны Хулуси Акару целый список претензий. Мол, из каких это статей бюджета власти оплачивают ливийскую кампанию? И на что конкретно тратятся деньги? Ответа не последовало. А вопросы Чевикоза загадочным образом исчезли с сайта кемалистов.

Арест журналистов

3 марта в турецком издании OdaTV был опубликован материал о том, что в городе Маниса похоронили 27-летнего сотрудника Национальной разведывательной организации MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Синада Дж., погибшего в Ливии. Команда OdaTV (позже арестованные журналисты Хулью Кылынч, Барыш Теркоглу и Барыш Пехливан) сообщила, что разведчика проводили без каких-либо почестей. Похороны прошли в условиях строжайшей секретности и в присутствии многочисленных сотрудников службы безопасности. На могиле бойца даже не написали имя.

Звучит дико, учитывая, что ливийскую кампанию в Анкаре считают законной. А некоторые даже богоугодной. К тому же все знают, с какой помпой Минобороны Турции сообщает о «мучениках», отдавших жизнь за родину в Сирии.

Видимо, Ливия — это другое.

Итого журналистам, написавшим о сотруднике MIT, грозит от 8 до 18 лет тюрьмы. Аналогичный случай произошел с обозревателем издания Yeniçağ (Йеничаг) Муратом Агырэлем. Правда, в отличие от OdaTV, сайт газеты Yeniçağ не был заблокирован.

За что на самом деле посадили журналистов

17 апреля турецкий журналист Джевахир Гювен на своем канале в YouTube рассказал о том, почему турецкие власти так тщательно скрывают детали своего присутствия в Ливии. По его мнению, сотрудники турецкой разведки, о которых писали журналисты, были убиты в результате атаки Ливийской национальной армии (ЛНА). Тогда, 18 февраля, в порту Триполи был подбит турецкий корабль, груженный оружием и боеприпасами. Хотя в отношении Ливии действует оружейное эмбарго.

«О том, что Эрдоган не хотел огласки этой информации, становится ясно по тому, как он рассказал о гибели турецких военных спустя несколько дней, выступая на митинге. Эрдоган как бы невзначай заявил, что в Ливии есть несколько погибших. Эти слова вызвали интерес турецких журналистов. И они попытались разобраться в произошедшем», — говорит Гювен.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и вовсе скрыл факт уничтожения турецкого грузового корабля. По его словам, инцидента не было. Мол, силы ЛНА сначала промахнулись, а затем, получив сдачи, ретировались. Следуя логике Калына, фотографии горящего корабля в триполитанском порту — это Photoshop.

Семейный бизнес Эрдогана

Джевахир Гювен уверен, что история с атакой на корабль и гибелью турецких разведчиков не должна была попасть в СМИ, так как связана непосредственно с оружейным бизнесом турецкого лидера. И любопытные журналисты, сами того не понимая, перешли дорогу лично главе государства.

«Эрдоган пытается обогатиться, снабжая оружием одну из сторон гражданского конфликта. Так же было и в Сирии. Всем этим занимается его семья. Зять президента Турции Байрактар продает БПЛА. Еще есть приближенный Эрдогана Этхем Санджак, который владеет совместно с Катаром компанией по производству танков в провинции Сакарья. Там производятся бронетранспортеры Kirpi. Эта техника также продается ПНС вместе с другим вооружением», — рассказывает журналист.

Гювен утверждает, что всем, чем владеет Этхем Санджак, владеет Эрдоган. То же самое можно сказать и о другом турецком бизнесмене Мехмете Дженгизе:

«Если вы узнаете из СМИ, что Мехмет Дженгиз выиграл тендер дорогостоящего проекта, знайте, что это Эрдоган выиграл тендер. Если Этхем Санджак выиграл какой-либо государственный тендер, знайте, что это семья Эрдогана выиграла этот тендер. Задержание журналистов — это послание всем остальным о недопустимости освещения этой темы. Однако иностранная пресса может писать об этом».

Корабли-призраки с турецким оружием

В своем видео Гювен ссылается на сюжет «Би-би-си», опубликованный в конце марта. В нем рассказывается о том, как Турция продает оружие ливийцам в обход оружейного эмбарго ООН. Так, 24 января корабль «Бана» отплыл из турецкого порта в Мерсине в Тунис, а через четыре дня исчез с радаров. Позже стало известно, что корабль проследовал в Триполи.

Спутниковые снимки, полученные «Би-би-си», демонстрируют три корабля к северо-востоку от ливийской столицы, причем один из них в середине соответствовал размерам и цветовой гамме турецкого корабля под названием «Бана». Два других судна были фрегатами класса G, которые используются только турецкими ВМС.

Спустя несколько дней корабль был задержан французскими силами безопасности и направлен в итальянский город Генуи. Где, по словам Гювена, экипаж корабля признался, что судно прибыло из Турции и перевозило в Триполи оружие. А именно: боевые бронированные машины, пушки, самоходные гаубицы и зенитные орудия.

«Представьте себе, семья Эрдогана вопреки решению ООН торгует оружием и для этого использует ВМС Турции. В личных целях использует армию Турецкой Республики. Ведь во время этих сомнительных операций могут погибнуть турецкие военные. Такое ощущение, будто страной управляет какая-то мафиозная структура», — возмущается турецкий журналист.

Не вижу зла, не слышу о зле, не говорю о зле

Увы, от того, что турецкие журналисты похожи на известную композицию из трех обезьян, зла в Турции меньше не становится.

«Сотрудники MIT погибли на том корабле 18 февраля. И никто не может спросить, какую задачу они выполняли. Почему на грузовом судне перевозилось тяжелое вооружение? Почему разведчики находились на корабле?» — спрашивает Гювен.

После чего отмечает, что в Ливии дислоцированы 2000 турецких военнослужащих. И не только:

«Также там находятся отбросы из ИГИЛ1, «Аль-Каиды»1 (организации запрещены на территории России. — Прим. ФАН) и других джихадистских группировок (имеет в виду сирийцев. — Прим. авт.). Им обещают 2000 долларов в месяц и турецкое гражданство. Мы видели кадры, как их перевозили на самолетах. И теперь их нужно поддерживать материально, а также нужна логистическая поддержка. Из-за коронавируса Анкара закрыла все границы и отменила авиарейсы. Кроме одной страны — Катара. Если вы посмотрите данные FlightRadar, то заметите, как часто в разные города Турции приземляются катарские самолеты. Таким образом они вывозят боевиков в Ливию. Также вывозится бронетехника, производящаяся на бронетанковой фабрике в Сакарье, частью которой владеет Доха».

Итого

«Турецкая Республика должна была поддерживать стабильность в Сирии и Ливии, — резюмирует Джевахир Гювен. — Но все происходит с точностью до наоборот, и турецкое руководство разжигает войну в мусульманских странах для того, чтобы получить возможность торговать оружием, зарабатывать грязные деньги, полученные от ворованной нефти. Так было в Сирии, и так теперь происходит в Ливии».

1 Организация запрещена на территории РФ.