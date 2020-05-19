Захарова предупредила об обострении отношений США и РФ из-за ядерного оружия в Польше

Москва, 19 мая. Намерение США передислоцировать ядерное оружие из Германии в Польшу способствует обострению отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО», — заявила дипломат.

Захарова также предупредила, что недружественные шаги со стороны США ставят под угрозу основу европейской безопасности, которая и так ослаблена из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и других односторонних шагов.

«Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что практика совместных ядерных миссий НАТО нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Приближение ядерного оружия к границам РФ нарушает обязательства НАТО, напомнила Захарова.