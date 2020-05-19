Следком возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам. События дня. ФАН-ТВ

Путин поручил кабмину разобраться с невыплатами медикам

Вопрос с дополнительными выплатами медикам не решился. Сегодня Владимир Путин дал оценку (не самую лестную) работе кабмина в этом направлении. Дело в том, что в регионах не все сотрудники здравоохранения, сталкивающиеся с коронавирусом, получили положенные деньги. По словам президента, проблема в недостаточно ясных принципах доведения этих средств до получателей.

«Напомню, что было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов. Так еще в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года. И рассчитываются в зависимости от объема работы. На эти цели из бюджета было выделено 10,2 млрд рублей. Затем 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях, на период апрель-май-июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.

А это еще 41,8 млрд рублей. Все должно быть понятно и прозрачно, заявил российский лидер. Минздраву и Минтруду поручено обеспечить мониторинг и проконтролировать осуществление выплат. Следственный комитет меж тем сегодня сообщил о возбуждении в Иркутске первого уголовного дела о «невыплатах».