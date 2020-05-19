Следком возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам. События дня. ФАН-ТВ

Путин поручил кабмину разобраться с невыплатами медикам
Вопрос с дополнительными выплатами медикам не решился. Сегодня Владимир Путин дал оценку (не самую лестную) работе кабмина в этом направлении. Дело в том, что в регионах не все сотрудники здравоохранения, сталкивающиеся с коронавирусом, получили положенные деньги. По словам президента, проблема в недостаточно ясных принципах доведения этих средств до получателей.
«Напомню, что было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов. Так еще в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года. И рассчитываются в зависимости от объема работы. На эти цели из бюджета было выделено 10,2 млрд рублей. Затем 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях, на период апрель-май-июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.
А это еще 41,8 млрд рублей. Все должно быть понятно и прозрачно, заявил российский лидер. Минздраву и Минтруду поручено обеспечить мониторинг и проконтролировать осуществление выплат. Следственный комитет меж тем сегодня сообщил о возбуждении в Иркутске первого уголовного дела о «невыплатах».
Цены на транспортировку газа в ЕАЭС могут стать общими
Сегодня состоялся саммит глав стран «ЕврАзЭС». Конечно, встреча была проведена в видео формате, а не так, как предлагал Александр Лукашенко. Напомним, президент Белоруссии приглашал всех лидеров к себе, в Минск, обязуясь создать безопасные условия для беседы. Но диалог все же состоялся, и его главной темой было продолжение процесса интеграции. Почему внутри Евразийского союза нельзя установить единый тариф на транспортировку газа? На этот вопрос попросили ответить Владимира Путина коллеги.
«Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — ответил президент России.
Он добавил, что имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Суть ее в том, что подходы к ценообразованию на транспортировку газа можно было определить позже на переговорах по формированию общего газового рынка ЕАЭС. Однако Армения и Белоруссия эту формулу пока не принимают.
В Красноярске разворачивается полевой госпиталь
В Красноярском крае разворачивается многопрофильный мобильный госпиталь. В качестве площадки для него был выбран Северо-Енисейский район. Площадка под него практически готова, развертывание и монтаж оборудования должны произойти в очень сжатые сроки, вопрос стоит на контроле Центрального военного округа.
«Прибыли в Красноярский край, Северо-Енисейский район, развернули мобильный многопрофильный госпиталь. В состав госпиталя входят отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория, УЗИ и рентген-аппаратура. Госпиталь может принять в себя до 100 больных как легкой, так и средней степени тяжести. Всем больным готовы оказать специализированную медицинскую помощь в полном объеме», — доложил Евгений Захарченко, начальник мобильного госпиталя.
Полевой госпиталь создается согласно поручению президента России и министра обороны. В данном районе был сформирован сводный отряд для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. К этой задаче привлекли более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.