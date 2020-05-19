Депутат ГД Тетерин считает пропаганду важным аспектом борьбы с лесными пожарами

Москва, 19 мая. Абсолютное большинство случаев лесных пожаров происходят по вине человека. Об этом во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы Иван Тетерин.

По его словам, от 80% возгораний в лесах случаются в связи с человеческим фактором, причем не всегда причиной является неосторожное обращение с огнем.

«Также не нужно исключать случаи преднамеренных поджогов. Лес – не только богатство, но и источник обогащения некоторых категорий предпринимателей», — сказал Тетерин.

За предыдущие два года к ответственности за разведение костров в лесах были привлечены всего 19 граждан. Парламентарий пояснил, что наказание за такие правонарушения были ужесточены, в частности в 75 раз увеличен штраф. Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность, при отягчающих обстоятельствах поджигатель может лишиться свободы сроком на пять лет.

Тетерин отметил важность государственной пропаганды и развития у населения бережливого отношения к лесам. По его мнению, агитация должна воспитать ответственное отношение граждан к достоянию своей страны.